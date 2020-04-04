شكرا لقرائتكم خبر عن ويليان: «سيكون من الصعب التجديد مع تشيلسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد النجم البرازيلي ويليان أنه سيكون من الصعب عليه التجديد مع فريقه تشيلسي الإنجليزي قبل نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري.

وينتظر أن يرحل «ويليان» عن البلوز في ظل عدم توصل الطرفين لاتفاق من أجل تجديد عقد اللاعب، فيما يرتبط بشدة بالانتقال إلى توتنهام، الذي يتولى تدريبه مدربه الأسبق جوزيه مورينيو.

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وقال البرازيلي لصحيفة «إكسبدينتي فوتبول» في بلاده: «إنها لقصة جميلة تلك التي كتبتها في هذا النادي، لدي مشاعر خاصة للغاية للجماهير وللأشخاص الذين يعملون هناك وأنا وجدت نفسي كثيرًا هنا».

وأضاف: «الجميع يعرف أن عقدي ينتهي بعد بضعة أشهر لذا سيكون من الصعب للغاية التجديد»، متابعًا: «أعتقد أنه سيكون من الصعب بالنسبة لي تجديد عقدي لأن تشيلسي عرض علي عامين وأنا طلبت ثلاثة وانتهى كل شئ هنا».

وأوضح نجم السيليساو: «لم نتحدث أكثر من ذلك ولم نتفاوض مجددًا».