شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد: أحمد فتحي خسر جماهير الأهلي وكسب الفلوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إبراهيم سعيد، نجم نادي الأهلى والزمالك السابق، أن أحمد فتحي، ظهير أيمن القلعة الحمراء، سيخسر من الناحية الجماهيرية بعد قراره الأخير بالرحيل وعدم تجديد عقده.

وقال إبراهيم سعيد فى تصريحات تليفزيونية: "أحمد فتحي خسر جماهير النادي الأهلى ولكنه لم يخسر من الناحية الفنية أو المادية وأتمني له التوفيق خلال الفترة المقبلة"، وأضاف: "أسلوب مفاوضات الأهلي لم يكن فيه أى أحترافية على الإطلاق وفايلر لم يكن اتخذ قراره فى بقائه أو رحيله".