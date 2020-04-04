شكرا لقرائتكم مدير الكرة بإنبي : وكيل على فوزي لعب بورقة الأهلي وعبد الحفيظ نفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي أن حارس الفريق على فوزي تعرض لهالة بسبب وكيل أعماله الجديد دون أن يكون هناك عرض على أرض الواقع.

أضاف عبد الناصر محمد خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت 2 أن على فوزي مرتبط بعقد ممتد مع إنبي وأنه لا صحة لتلقي اللاعب أية عروض من النادي الأهلي كما تحدث وكيل أعماله خلال الفترة الماضية.

Advertisements

تابع عبد الناصر محمد أنه أجرى اتصالاً بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، لمعرفة حقيقة العرض الذي تحدث عنه وكيل أعمال الحارس، مشددًا على أن الأخير أبلغه بعدم اهتمام القلعة الحمراء بخدمات الحارس خاصة وأن الأندية بالكامل تسعى لتجاوز كبوة فيروس كورونا.

فى سياق آخر، طالب حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، اللاعبين، بإجراء قياسات لأوزانهم خلال فترة التوقف الحالية التى تأتى ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك للحفاظ على أوزانهم خلال فترة التوقف تمهيدا لأي سيناريو خاص بالدورى الممتاز.

ويترقب مسؤولو إنبى، آخر المستجدات الخاصة بالنشاط الرياضى بعد تعليق تدريبات الفريق البترولى لحين إشعار آخر، تطبيقًا للإجراءات الخاصة بتجنب انتشار فيروس كورونا، بعد تجميد النشاط الرياضى فى مصر.