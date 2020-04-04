رضا عبدالعال : لا يصح مهاجمة أحمد فتحي من الأهلي

جدة - عمرو شويل انتقد رضا عبدالعال، نجم نادي الزمالك والأهلى السابق، قناة القلعة الحمراء بسبب الهجوم على أحمد فتحي بعد إعلانه الرحيل نهاية الموسم الجاري.

وأضاف رضا عبد العال: "الأهلى لا يقف على أى لاعب وأحمد فتحي أعلن رحيله قبل أن يخرج قرار من القلعة الحمراء".

وكان أحمد فتحي أبلغ إدارة الأهلي، برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، ووقع أحمد فتحي لبيراميدز في وقت سابق لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم المقبل.

وأكد مسئولو الأهلي أنهم عرضوا على الجوكر أحمد فتحي مقابل يليق بخبراته، والذي وصلت قيمته لـ11 مليون جنيه في الموسم الواحد على أن يكون تجديده لمدة موسمين، بينما دخل بيراميدز في مفاوضات قوية مع أحمد فتحي حيث تم اغراء اللاعب بالحصول على 15 مليون جنيه في الموسم واعفائه من نسبة المشاركة وتحمل النادي نسبة الضرائب إلا أن إدارة بيراميدز أكدت للجوكر صعوبه حمله لشارة القيادة في ظل وجود النجم عبد الله السعيد.

وعرض الأهلي على أحمد فتحي إعفاءه من بند نسبة المشاركة، بحيث يحصل على راتبه السنوى بالكامل دون أن يكون لنسبة المشاركة أى دور فى تخفيض أى مبلغ من قيمة عقده نهاية الموسم، بينما أكد مسئولو الأهلي للجوكر أنه سيكون قائد الفريق حتى اعتزاله وهو العرض الذي رفضه فتحي في نهاية الأمر.