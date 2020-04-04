شكرا لقرائتكم مصيلحي يطالب لاعبي الاتحاد بتخفيض عقودهم ويؤكد: حصلوا على 65% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أن هناك حالة تطوير وطفرة في صفوف زعيم الثغر، بدليل تواجده في المركز الخامس بجدول الدوري، متمنيا انتهاء أزمة فيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها، وأن يكلل المجهود المبذول من الحكومة وكل المسئولين بزوال الغمة، خاصة أن الجميع يمر بظروف صعبة خلال هذه المرحلة.

قال مصيلحي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك، أن طلعت يوسف أحد أبناء النادي، وكنا نتحدث معا عن الوضع المالي في الفترة الراهنة بالنادي والواقع الذي يعيشه زعيم الثغر ، والذي لا توجد به موارد في الوقت الحالي مع توقف النشاط الرياضي ، وعندما شرحت الموقف ليوسف تقدم بمبادرة طيبة بتخفيض راتبه إلى النصف ومعه أعضاء الجهاز الفني بالكامل، وأشكرهم على موقفهم.

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أردف: أنا حريص على استمرار صرف رواتب الموظفين والعاملين بالنادي، لأن هذه الرواتب هي مصدر رزقهم وهذه الرواتب الضعيفة لا تحتمل التأخير، مشيرا إلى أن لاعبي الاتحاد السكندري حصلوا على 65% من قيمة عقودهم وتحصلوا على مستحقاتهم حتى نهاية مارس.

أكمل: لاعبي الاتحاد السكندري عليهم الوقوف بجوار النادي ومثلما وقف النادي معهم في فترات عليهم أن يقفوا بجوار ناديهم وهذه المبادرة لكل الأندية وليس الاتحاد فقط، مشددا على أن الموضوع يحتاج وقفة وأتمنى أن يستجيب الجميع لمبادرة طلعت يوسف ويسير على نهجه.