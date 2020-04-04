شكرا لقرائتكم رضا عبد العال: لو الخطيب مكان أحمد فتحى لقبل بعرض الـ50 مليون وفضل بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد رضا عبدالعال، نجم نادي الأهلى والزمالك السابق،أن من حق أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأحمر أن ينظر إلى الجانب المادي.
وقال عبدالعال في تصريحات تلفزيونية :" أى شخص إذا كان مكان أحمد فتحي كان سينظر إلى مبلغ الـ50 مليون جنيه وهو من أحسن اللاعبين فى مصر٬ والخطيب لو كان مكانه كان انضم لبيراميدز".
وأضاف: "يجب على الأندية أن تضع بند فى عقود لاعبيها بسبب عامل السن٬ وأى لاعب بعد سن ٣٠ عاما يجب أن يكون مبلغ معين".
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