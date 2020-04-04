شكرا لقرائتكم "البيج فايف" يمنع رمضان صبحى من مزاملة الننى بالدورى التركى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتحفظ رمضان صبحي صانع العاب هيدرسيفيلد الأنجليزي المعار هذا الموسم للنادي الأهلي على فكرة الانتقال للدوري التركي بعد انتهاء فترة اعارته للفريق الأحمر، ووفقاً لمصدر مقرب من رمضان صبحي فأن هدف رمضان صبحي هو التواجد في واحد من الدوريات الخمسة الكبرى، خاصة بعد تلقيه عرضاً ايطالياً مغريا، إلا أنه في حالة توقف العروض عند الدوريات المتوسطة مثل الدوري التركي سيفكر جدياً في تمديد اعارته للأهلي.

ويستعد نادى قاسم باشا التركى للدخول فى مفاوضات مع نادى هيدرسفيلد تاون الإنجليزى للتعاقد مع رمضان صبحي لاعب النادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بناءً على توصية من كشافى الفريق.

وأرسل الأهلى خطاباً رسمياً لنادى هيدرسفيلد تاون الإنجليزى للمطالبة بتمديد إعارة رمضان صبحى لمدة 3 أشهر أخرى فى ظل توقف النشاط الرياضى بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد، علماً فترة إعارة اللاعب تنتهى فى 30 يونيو القادم.

ويترقب النادى الأهلى قرار الاتحاد الدولى "فيفا"، الخاص بمصير اللاعبين المعارين على مستوى العالم وكيفية تعويض الأندية على إيقاف النشاط الرياضى لمدة طويلة بسبب فيروس كورونا، ومن ثم عدم استفادة الأندية بالصفقات المعارة لها بالشكل الطبيعي.

Advertisements