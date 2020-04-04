شكرا لقرائتكم محمد عادل: طاهر طاهر لن ينتقل للأهلي أو الزمالك ونسوقه فى أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد عادل المشرف العام على الفريق الكروي الأول بنادي المقاولون العرب أنه لا يوجد اية اتصالات بين طاهر محمد طاهر وأندية الأهلي والزمالك.

أضاف محمد عادل خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت 2 أن وكلاء اللاعبين ينتشرون حالياً لمحاولة نقل اللاعب لأي نادي وهم سبب خراب الكرة المصرية بالكامل.

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تابع محمد عادل أن طاهر محمد طاهر نسعى لتسويقه أوروبيا من خلال عرض السيديهات الخاصة به مع وكلاء أوروبياً وهو أمر لا يتوقف على اللاعب نفسه بل على عدد من اللاعبين أمثال يوسف الجوهري وآخرين في خط الوسط والدفاع يصل عددهم إلى 5 لاعبين.

وطالب محمد عادل بضرورة إيجاد خط اتصال بين الأندية واللجنة الخماسية لدراسة الموقف الحالي.