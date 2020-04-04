شكرا لقرائتكم وائل جمعة: مررت بموقف أحمد فتحى ولكنى فضلت الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق وائل جمعة مدافع الاهلى ومنتخب مصر السابق على قرار اللاعب أحمد فتحى لاعب الفريق الاحمر بعدم تجديد تعاقدة داخل القلعة الحمراء و الرحيل بنهاية الموسم الحالى .

وجاء وائل جمعة خلال موقع التواصل الاجتماعى أنستجرام قائلا " الأهلي عمل اللي عليه عشان يحتفظ بفتحي، بس هو له حسابات تانية، احنا حصلنا زي كده كتير بس حطينا القلب قبل العقل، الأهلي قدم عرض لفتحي ما اتقدمش لحد ولا هيتقدم لحد بعد كده " .

أشعل رحيل أحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى عن ناديه بنهاية الموسم الجارى الصراع بين الأهلى والزمالك مجددا من أجل تدعيم الجبهة اليمنى فى الانتقالات الصيفية المقبلة نظرا لحاجة الفريقين لتدعيم هذا المركز.

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الأهلى كان يضم بين صفوفه احمد فتحى ومحمد هانى، إلا أنه بعد رحيل فتحى أصبح المكان شاغرا ولا يوجد به سوى محمد هانى، لذا طلب فايلر المدير الفنى للأهلى من مجلس الإدارة ضرورة التعاقد مع ظهير أيمن آخر يمتلك الخبرات لمعاونة محمد هانى خلال لقاءات الموسم المقبلة سواء المحلية أو القارية.

فى الوقت الذى أبدى رجب بكار رغبة قوية لمسئولى بيراميدز للانتقال للأهلى والاعتذار لمسئولى الزمالك بعدما أكد اللاعب أنه أهلاوى ويتمنى الانتقال إليه فى الميركاتو الصيفى المقبل.