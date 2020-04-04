شكرا لقرائتكم مصيلحي عن استمرار سيسيه ورفعت: هيكون فيه "عركة" مع مرتضى منصور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عن رغبته في استمرار الثنائي رزاق سيسيه وأحمد رفعت المعارين من الزمالك ضمن صفوف زعيم الثغر في الموسم المقبل، بعد نهاية فترة إعارتهم.

قال مصيلحي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك، "اكيد هيكون فيه عركة مع مرتضى منصور خلال الفترة اللي جاية واللي هيعم على الدول في الاعارات هيمشي علينا، والعلاقة بنادي الزمالك محترمة وأكيد هنوصل فيها لحل".

تابع: "لا ننسى موقف مرتضى منصور مع نادي الاتحاد وكذلك جماهير الاتحاد السكندري تقدر ما يقوم به رئيس الزمالك لمساعدة زعيم الثغر.

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وقدم الإيفواري رزاق سيسيه عروضا مميزة مع زعيم الثغر منذ الانضمام إليه، وهو ما دفع مسؤولي القلعة البيضاء للتفكير في استعادته أو استغلال تألقه في تسويقه بشكل جيد وتحقيق عائد جيد من جراء بيعه في الصيف المقبل، لاسيما مع وجود عدد كبير من اللاعبين على ذمته ويرغب في تسويق أكثر من لاعب أجبي في الميركاو القادم.

ونجح سيسيه في فرض نفسه كأحد اللاعبين المميزين في الموسم الحالي، ومحط اهتمام عدة أندية مصرية وخارجية، وهو ما قد يستغله الزمالك في تسويق اللاعب حال استبعاد عودته للفريق الأبيض في الصيف القادم، حيث بات سيسيه من أهمر الركائز الفنية في صفوف زعيم الثغر التي يعتمد عليها طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد في تقديم الدعم اللازم لفريقه.