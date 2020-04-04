شكرا لقرائتكم مجدى عبد الغنى: لجنة تخطيط الأهلى "زيرو" احترافية واسألوا النجوم الكبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
أكد مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة السابق أن لجنة التخطيط بالأهلي ليست محترفة بالتعامل في ملف المفاوضات مع اللاعبين.
وكشف عبد الفني في تصريحات تلفزيونية أن سوء إدارة ملف التعاقدات بالأهلي سبب رئيسي في رحيل اللاعبين عن الأهلي مشيرا إلى أن كل تفصيله تحدث داخل الغرف المغلقة تخرج للإعلام وهذا لا يحدث نهائي في النادي الأهلي على مدار تاريخه .
وأضاف أن لجنة التخطيط لا تملك أي إحترافة في التعامل مع النجوم الكُبار في الأهلي خاصة وأن تاريخ القلعة الحمراء في ملف التجديد كان يُدار بإحترافيه .
كانت هذه تفاصيل خبر مجدى عبد الغنى: لجنة تخطيط الأهلى "زيرو" احترافية واسألوا النجوم الكبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.