شكرا لقرائتكم طارق يحيى: أشكر القوات المسلحة والشرطة والأطباء على دورهم الجبار لمحاربة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه طارق يحيى نجم الزمالك السابق التحية إلى الجيش المصري على الدور الكبير الذي يقوم به في تطهير الشوارع ضمن التدابير الاحترازية لحماية البلاد من انتشار فيروس كورونا، وكذلك سهرهم لحمايتنا على الحدود المصرية.

قال يحيى في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "أوجه الشكر أيضا للشرطة المصرية الساهرة في الشوارع لتطبيق حظر التجوال وحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا".

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كما وجه الشك للجيش الأبيض الأطباء والممرضين ، نظرا للدور الكبي الذي يقومون به لعلاج المرضى، مؤكدا أنهم يقومون بمجهودات جبارة من أجل حماية المواطنين.

وأخيرا وجه التحية للشعب المصري على التزامه بتعليمات الحكومة المصرية والتدابير الاحترازية ، وعدم خرق إجراءات حظر التجوال، مشددا على أن الجميع أصبح بجانب بلدهم.