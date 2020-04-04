اخبار الرياضه

عبد الناصر محمد: الأهلي لم يتفاوض مع على فوزي وجلال وصالح جمعه مش عايزينه

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الناصر محمد: الأهلي لم يتفاوض مع على فوزي وجلال وصالح جمعه مش عايزينه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي أن حارس انبي على فوزي تعرض لهالة بسبب وكيل أعماله الجديد دون أن يكون هناك عرض على أرض الواقع.

 

أضاف عبد الناصر محمد خلال تصريحات  عبر قناة أون تايم سبورت 2، أن على فوزي مرتبط بعقد ممتد مع انبي وأنه لا صحة لتلقي اللاعب أية عروض من النادي الأهلي كما تحدث وكيل اعمال اللاعب خلال الفترة الماضية.

 

تابع عبد الناصر محمد أنه أجرى اتصالاً بسيد عبد الحفيظ لمعرفة حقيقة العرض الذي تحدث عنه وكيل أعمال الحارس مشددًا  أن مدير الكرة بالنادي الأهلي أبلغه بعدم اهتمام القلعة الحمراء بخدمات الحارس خاصة وأن الأندية بالكامل تسعى إلى تجاوز كبوة فيروس .

Advertisements

 

وأشار عبد الناصر محمد أن أسامة جلال مدافع الفريق البترولي لم يتلق عرضاً من الأهلي أو الزمالك وأن اللاعب أكد رغبته في خوض تجربة الاحتراف الخارجي.

 

وأوضح مدير الكرة بالفريق البترولي أن الرغبة الفنية لجهاز انبي لم تطلب التعاقد مع صالح جمعه وبالتالي فلم ندخل في مفاوضات لضمه خلال الفترة الماضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبد الناصر محمد: الأهلي لم يتفاوض مع على فوزي وجلال وصالح جمعه مش عايزينه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا