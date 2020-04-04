عبد الناصر محمد: الأهلي لم يتفاوض مع على فوزي وجلال وصالح جمعه مش عايزينه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي أن حارس انبي على فوزي تعرض لهالة بسبب وكيل أعماله الجديد دون أن يكون هناك عرض على أرض الواقع.
تابع عبد الناصر محمد أنه أجرى اتصالاً بسيد عبد الحفيظ لمعرفة حقيقة العرض الذي تحدث عنه وكيل أعمال الحارس مشددًا أن مدير الكرة بالنادي الأهلي أبلغه بعدم اهتمام القلعة الحمراء بخدمات الحارس خاصة وأن الأندية بالكامل تسعى إلى تجاوز كبوة فيروس كورونا.
وأشار عبد الناصر محمد أن أسامة جلال مدافع الفريق البترولي لم يتلق عرضاً من الأهلي أو الزمالك وأن اللاعب أكد رغبته في خوض تجربة الاحتراف الخارجي.
وأوضح مدير الكرة بالفريق البترولي أن الرغبة الفنية لجهاز انبي لم تطلب التعاقد مع صالح جمعه وبالتالي فلم ندخل في مفاوضات لضمه خلال الفترة الماضية.
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