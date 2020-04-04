شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة معلقا على رحيل فتحى: "الأهلي عمل اللي عليه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق وائل جمعة مدافع الاهلى ومنتخب مصر السابق قرار اللاعب أحمد فتحى لاعب الفريق الاحمر بعدم تجديد تعاقدة داخل القلعة الحمراء و الرحيل بنهاية الموسم الحالى .

وجاء وائل جمعة خلال موقع التواصل الاجتماعى أنستجرام قائلا " الأهلي عمل اللي عليه عشان يحتفظ بفتحي، بس هو له حسابات تانية، احنا حصلنا زي كده كتير بس حطينا القلب قبل العقل، الأهلي قدم عرض لفتحي ما اتقدمش لحد ولا هيتقدم لحد بعد كده " .

أشعل رحيل أحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى عن ناديه بنهاية الموسم الجارى الصراع بين الأهلى والزمالك مجددا من أجل تدعيم الجبهة اليمنى فى الانتقالات الصيفية المقبلة نظرا لحاجة الفريقين لتدعيم هذا المركز.

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الأهلى كان يضم بين صفوفه احمد فتحى ومحمد هانى، إلا أنه بعد رحيل فتحى أصبح المكان شاغرا ولا يوجد به سوى محمد هانى، لذا طلب فايلر المدير الفنى للأهلى من مجلس الإدارة ضرورة التعاقد مع ظهير أيمن آخر يمتلك الخبرات لمعاونة محمد هانى خلال لقاءات الموسم المقبلة سواء المحلية أو القارية.