حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 4 / 4 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 4 / 4 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، اتحاد الكرة: اللائحة "المسربة" غير نهائية وأدخلنا عليها تعديلات كثيرة اتحاد الكرة: اللائحة "المسربة" غير نهائية وأدخلنا عليها تعديلات كثيرة اتحاد الكرة يعلن إقامة أول دورة لمدربى حراس المرمى "لايف" غدا هل يتم اللجوء للملاعب النائية لإستئناف الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد اتحاد الكرة: لا دخل لنا بتخفيض أجور اللاعبين وتكون بشكل ودى مع أنديتهم Advertisements رجب بكار يتنازل عن مستحقاته فى بيراميدز من أجل عيون الأهلى الأهلي يرفض تجديد مفاوضات ضم علي جبر لضمه في الصيف وائل جمعة : مستعد لتدريب الأهلى فى أى وقت و أتمنى انضمام محمد صلاح تحدي جديد بين لاعبي الأهلي أثناء فترة توقف الدوري

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