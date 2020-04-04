شكرا لقرائتكم خبر عن مصير أبناء نجوم الكرة بالموسم الجديد.. تحدي جديد وعودة للجذور وظهور أسماء جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الملاعب المصرية تواجد أكثر من لاعب من أبناء نجوم كرة قدم سابقين، سواء لاعبين كبار وأصحاب رصيد كبير في الملاعب أولاعبين واعدين ينتظرهم مستقبل كبير مع الكرة المصرية ومنهم من هو لاعب منتخبات وطنية في المراحل المختلفة.

ومنهم من يشارك أساسيا مع فريقه أو يجلس احتياطيا أو ينتظر الفرصة لتقديم نفسه للكرة المصرية، من أجل السير على خطى والده أو تخطيه من حيث النجاحات، ومنهم من أصبح موقفه غامضا في الموسم الجديد سواء بالاستمرار في ناديه أو خوض تحدي جديد في مشواره الكروي ولعل أبرزهم:

شريف إكرامي

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يكمل إكرامي الصغير مسيرة إكرامي الكبير أو "وحش إفريقيا" كما يلقب كونه من أبرز حراس المرمى الذين توافدوا على الكرة المصرية ، حيث أن شريف أعلن إنهاء مشواره مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي باحثا عن تحدي جديد ويعد بيراميدز هو الأقرب للانضمام إليه بحثا عن فرصة للمشاركة الأساسية لصعوبة المشاركة بالأهلي على حساب محمد الشناوي.

عمر جابر

يتألق عمر جابر في صفوف بيراميدز، كما أنه نجل محمود جابر نجم الإسماعيلي السابق وواحد من العناصر الأساسية في صفوف المنتخب الوطني، كما أن للاعب محط اهتمام من الأهلي والزمالك للتعاقد معه في الصيف ولكن الأقرب هو عودته للزمالك ناديه السابق والذي تربى بين صفوفه.

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