شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عاشور وفتحى وإكرامي.. من هم أبطال المذبحة القادمة فى الأهلي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الجميع يترقب المذبحة القادمة في الأهلي بعد رحيل الثلاثي أحمد فتحي وشريف إكرامي وحسام عاشور بنهاية الموسم الجاري لانتهاء عقودهم مع القلعة الحمراء سواء كانت رغبة من اللاعب مثلما هو الحال في قصة أحمد فتحي، أو رغبة من النادي مثلما هو الحال في سيناريو حسام عاشور، أو باتفاق الطرفين كقصة شريف إكرامي.

لكن يبدو أن الصيف المقبل سيشهد مذبحة أخرى تطول عدد من اللاعبين وأن هؤلاء اللاعبين الثلاثة سيأخذون معهم عدد كبير من نجوم الأهلي التي أوشكت رحلتهم مع الفريق أن تصل محطة النهاية.

تقلص أعداد المتبقين من كبار الأهلي والجيل المتوج بلقب دوري الأبطال في 2013 إلى النصف بعد رحيل الثلاثي شريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي بنهاية الموسم الجاري، لاسيما بعد رغبة إكرامي في خوض تجربة جديدة بحثا عن المشاركة الأساسية التي لا يحظى بها في الأهلي، بينما رغبة المدير الفني في عدم تجديد عقد عاشور ومطالبته بالاعتزال نهاية الموسم الجاري، فيما قرر فتحي الاكتفاء بما قدمه مع الأهلي وخوض تحدي جديد، بعض رفض العرض المقدم لتجديد عقده في القلعة الحمراء.

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وأصبح الجيل الحالي بالأهلي يضم مجموعة من اللاعبين الشباب قليلي الخبرات الإفريقية والتتويج بالألقاب القارية مثل محمد هاني وأيمن أشرف ومحمد الشناوي وعلي معلول وعمرو السولية واليو ديانج وأحمد الشيخ وحسين الشحات ومروان محسن والذين لم يسبق لهم التتويج بألقاب قارية.

وتسبب رحيل الثلاثي فتحي وعاشور وإكرامي في غياب جزء كبير من تاريخ النادي الأهلي والذي ساهم رفقة الجيل الذهبي في التتويج بالعديد من الألقاب القارية المحلية والقارية، ويترك التركة الثقيلة لجيل خالي من الخبرات الكافية على تحقيق طموحات المارد الأحمر خلال الفترة القادمة.