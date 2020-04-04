إنبي يكشف حقيقة طلب الأهلي ضم علي فوزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي، أنه لا توجد مفاوضات رسمية من الأهلي للحصول على خدمات الظهير الايمن للفريق علي فوزي.

وقال محمد في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:" لا توجد أى تواصل رسمي من جانب إدارة الأهلي، وكل ما حدث هي تصريحات من جانب وكيل اللاعب".

وأضاف:" وكيل اللاعب علي فوزي يتلاعب بورقة الأهلي فقط، وطلب منا الخروج للتحدث مع وسائل الإعلام وهو ما رفضناه ".

Advertisements

وأوضح، أن علاقتنا تسمح بالتواصل مع جميع الأندية بما يفيد مصلحتنا ومصلحة اللاعبين، لكن حتى الآن ما يثار حول فوزي لم يرتقي ليكون مفاوضات رسمية سواء من الأهلي أو الزمالك.

وعن احتمالية عودة صالح جمعة لاعب الأهلي إلى نادي إنبي،أكد مدير الكرة بالفريق البترولي أن صالح ابن النادي وسيكون مرحب به في حالة عودته.

وأتم تصريحاته:"صالح ابن النادي ويشرف في أي وقت، لكن الاختيار فني ومدرب الفريق لم يطلب التعاقد مع صالح جمعة".