أول مدرب في مصر.. طلعت يوسف يقرر تخفيض راتبه بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أكد عبدالجليل إمام مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري أن الجهاز الفني للفريق بقيادة طلعت يوسف، طلب تخفيض رواتبه بنسبة ٥٠٪ بسبب توقف النشاط الرياضي في مصر بسبب فيروس كورونا.

وأشار عبد الجليل في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن القرار جاء بناء على طلب من طلعت يوسف المدير الفني للفريق، قبل أن يوافق مجلس إدارة النادي عليه.

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وقال مدير الكرة بالاتحاد السكندري: "التخفيض جاء بناء على فكرة وطلب من طلعت يوسف، وتم إبلاغ محمد مصيلحي رئيس النادي بالأمر ووافق عليه".

وأضاف: "هذه لافتة رائعة من يوسف خاصة وأن الدوري متوقف ولم يكن هناك عمل يومي أو مران للاعبين".

واختتم: "اللاعبين في الاتحاد حصلوا على ٧٠٪ من نسبة عقودهم خلال الفترة الماضية وكل شيء على ما يرام حاليًا".