سامي خضيرة يحتفل بعيد ميلاده مع "نفسه"

محمد اسماعيل - القاهرة - روما (د ب أ):

احتفل لاعب كرة القدم الألماني سامي خضيرة لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي اليوم السبت بعيد ميلاده الـ33 وحيدا بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

ونشر اللاعب صورة له على وسائل التواصل الاجتماعي ، وظهر فيها وهو يجلس أمام طاولة مع أكثر من نسخة من صورته ولكن بعدة شخصيات مختلفة للاحتفال بعيد ميلاده.

وأظهرت الصورة خضيرة وهو يرتدي قميص يوفنتوس ، ومرة أخرى وهو يرتدي قبعة ، وأخرى وهو يمسك بفنجان من القهوة. كما أظهرت الصورة أيضا خضيرة وهو يقوم بتقطيع قالب الحلوى وأخرى وهو يمسك بالقداحة لإيقاد الشمع وأخرى وهو يجلب الكعكة وعليها الشمع.

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وكتب خضيرة ، الذي خاض 77 مباراة دولية مع المنتخب الألماني ، على الصورة : "حفلة عيد ميلاد عظيمة اليوم".

وعلق توماس مولر زميله في المنتخب الألماني : "بالتوفيق، وأتمنى لك وقتا ممتعا مع ضيوفك".

وعلق راني شقيق سامي : "شكرا على الدعوة".