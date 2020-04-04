مصدر بالزمالك يكشف لمصراوي حقيقة تغريمه نصف مليون يورو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

أكد مصدر مسؤول في الزمالك أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لم يخطرهم بأي قرار متعلق شكوى سبورتينج لشبونة ضد الزمالك بشأن القيمة المالية لصفقة عودة محمود عبدالرازق "شيكابالا" للزمالك.

وقال المصدر في تصريحاته لـ"يلا كورة" اليوم السبت: "لم يصل للنادي أي إخطار حول قضية شيكابالا وتغريم النادي نصف مليون يورو لصالح سبورتنج لشبونة".

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وأضاف: "ننتظر وصول خطاب رسمي لبدء التحرك قانونيا وفقا للحكم وحيثيات قرار الفيفا".

وكانت تقارير صحفية برتغالية ذكرت أن سبورتينج لشبونة حصل على قرار من فيفا بأحقية النادي في تقاضي نصف مليون يورو من الزمالك ضمن صفقة عودة شيكابالا للفريق في 2015.

ولعب شيكابالا لصفوف سبورتينج لشبونة فترة قصيرة، قبل أن ينقطع عن الفريق ويعود للزمالك في صفقة قُدرت بـ600 ألف دولار آنذاك.