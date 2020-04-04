بعد تحذيرات اليويفا.. بلجيكا تبحث عن حل سريع للدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (د ب أ):

كشف الاتحاد البلجيكي لكرة القدم عن أمله في إيجاد حل سريع بعد التحذير الذي تلقاه من الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) بشأن الاستبعاد من البطولات الأوروبية حال إلغاء الموسم بسبب أزمة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح الاتحاد البلجيكي اليوم السبت أن رئيسه مهدي بيات وألكسندر سيفرين رئيس اليويفا ناقشا كل الخيارات وأن حلا بناء يلوح في الأفق.

وكان الاتحاد البلجيكي قرر أمس الأول الخميس إنهاء الموسم وإلغاء ما تبقى من مبارياته بسبب أزمة "كورونا".

وانتقد سيفرين هذا بشدة وهدد بالاستبعاد الأوروبي.

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وقال سيفرين خلال مقابلة مع شبكة "زد.دي.إف" التلفزيونية الألمانية :"لا أعتقد أن هذه هي الخطوة الصائبة. التضامن ليس طريقا أحادي الاتجاه. لا يمكنك أن تطلب المساعدة ثم تتخذ بنفسك أفضل القرارات التي تناسبك فقط".

وأضاف : "يجب أن أقول: يخاطر البلجيكيون وكل من يفكر حاليا (بنفس الطريقة) بالمشاركة في بطولة أمم أوروبا التي ستقام العام المقبل".

وجرى تعليق أغلب مسابقات الدوري في أوروبا حتى نهاية نيسان/أبريل ، على الأقل، ولا يزال الأمل قائما في استكمال الموسم، وربما يكون ذلك بدون جمهور.

وقررت بلجيكا الإعلان عن تتويج "كلوب بروج" بلقب الدوري وعدم استكمال منافسات المسابقة التي توقفت بسبب أزمة كورونا قبل مرحلة واحدة فقط من نهايتها، حيث تقرر إلغاء الجولة الأخيرة من مباريات الموسم المنتظم والدور الفاصل لحسم اللقب.

ويحاول اليويفا حاليا إيجاد حل مع روابط بطولات الدوري الأوروبية المحلية لاستكمال الموسم.