لاعب مغربي يتعرض لكسر بالقدم خلال التدريب بمنزله

محمد اسماعيل - القاهرة - الدار البيضاء (د ب أ):

تعرض أنس باش، لاعب خط وسط فريق الفتح الرباطي المغربي لكرة القدم، لكسر بالقدم، خلال التدريبات الفردية التي يُجريها بمنزله، في ظل الحجر الصحي المفروض على جميع اللاعبين حاليا بسبب انتشار "فيروس كورونا" المستجد.

وقال أنس باش لصحيفة "هسبورت" المغربية اليوم السبت إنه كان يتدرب بشكل طبيعي أمام منزله، قبل أن يتعرض لالتواء بمشط القدم، خضع بعدها لفحوصات طبية أكدت إصابته بكسر طفيف، سيبعده عن التدريب لمدة شهر تقريبا".

وأضاف: "البعض تحدث عن ضرورة خضوعي لعملية جراحية، لكن هذا غير صحيح، سأضع ضمادة لتثبيت القدم لمدة قصيرة ثم أقوم ببرنامج تأهيلي قبل عودتي لاستئناف التدريبات حسب ما أكد لي الطبيب".