اتحاد الكرة يعلق لمصراوي على أزمة شيكابالا ولشبونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لم يخطرهم بأي قرار متعلق شكوى سبورتينج لشبونة ضد الزمالك بشأن القيمة المالية لصفقة عودة محمود عبدالرازق "شيكابالا" للزمالك.

وقال العطار في تصريحاته لـ"يلا كورة" اليوم السبت: "حتى الآن اتحاد الكرة لم يحصل على أي اخطار من جانب الاتحاد الدولي فيما يتعلق بشيكابالا ونادي سبورتينج لشبونة."

وذكرت تقارير صحفية برتغالية أن سبورتينج لشبونة حصل على قرار من فيفا بأحقية النادي في تقاضي نصف مليون يورو من الزمالك ضمن صفقة عودة شيكابالا للفريق في 2015.

ولعب شيكابالا لصفوف سبورتينج لشبونة فترة قصيرة قبل أن ينقطع عن الفريق ويعود للزمالك في صفقة قدرت بـ600 ألف دولار آنذاك.