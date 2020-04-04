وزارة الرياضة تنفذ المبادرة القومية للتوعية ضد فيروس كورونا

قامت وزارة الشباب والرياضية بتنفيذ المبادرة القومية للتوعية ضد فيروس كورونا المستجد، حيث استهدفت المبادرة التوعوية والتي نفذتها الإدارة المركزية للطلائع محافظات القاهرة الكبرى" الجيزة، القاهرة، القليوبية" وذلك بمشاركة مجموعة من الشباب والفتيات المتطوعين من مختلف المحافظات أعضاء كل من "مراكز الشباب، مبادرة شباب يدير

شباب، الكشافة والجوالة"، وممثلي مديريات الشباب والرياضة.



وتتضمن أيضًا المبادرة قيام مجموعة من متطوعى الادارة المركزية للطلائع فى عدد من الميادين والشوارع الرئيسية بمحافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية"، بنشر الملصقات المختلفة وعرض مجموعة من المواد الإعلامية المصورة للتوعية

بطرق الوقاية من فيروس كورونا وأسباب انتشار العدوى وطرق مكافحتها.



واستهدفت المبادرة ٤٣٠٠٠ الف مواطن تم تزويدهم بمطبوعات توعية عن الوقاية ورفع الوعي الصحي لهم، وتشمل المبادرة وحملات التوعية عدة مراحل لتغطى كافة محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة.



يأتى هذا فى اطار جهود وزارة الشباب والرياضة المستمرة فى تنفيذ مبادرات للتوعية بكيفية التعامل مع فيروس كورونا والحد من انتشاره .

