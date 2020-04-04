بالرغم من تفشي فيروس كورونا.. بايرن ميونيخ يستأنف تدريباته الجماعية

أكدت تقارير صحفية أن نادي بايرن ميونيخ الألماني، سيستأنف تدريباته الجماعية يوم الاثنين المقبل، بعد تجميد النشاط الفترة المقبلة بسبب تفشي فيروس كورونا.
وأفاد تقرير أعدته صحيفة كيكر الألمانية اليوم السبت، أن بايرن ميونيخ سيستأنف تدريباته الجماعية اعتبارًا منالاثنين المقبل، على أن تكون تنقسم تدريبات اللاعبين إلى مجموعات صغيرة في الهواء الطلق لتفادي الإصابة بالفيروس الغامض المتفشي في أقطار عديدة حول العالم.
وخاض لاعبو بايرن ميونيخ تدريباتهم الفترةالماضية من المنزل بعد إيقاف النشاط الرياضي ومنع التجمعات للاعبين كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا.
وكان الاتحاد الألماني لكرة القدم أعلن تأجيل البوندسليجا إلى نهاية شهر إبريل الجاري.
يذكر أن بايرن ميونيخ يتصدر ترتيب الدوري الألماني برصيد 55 نقطة بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه بوروسيا دورتموند الذي يحل وصيفًا بالترتيب.
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