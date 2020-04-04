ناني: كريستيانو رونالدو ليس له مثيل

قال البرتغالي لويس ناني لاعب مانشستر يونايتد السابق، أن كريستيانو رونالدو نجم اليوفنتوس هو الأفضل على الإطلاق، متفوقاً على الأرجنتيني ميسي، والبرازيلي بيليه.

وأضاف في تصريحات للصحافة الإنجليزية، أن الأرقام أثبتت تفوق رونالدو على مستوى العالم، مشيراً أن مواطنه البرتغالي يتفوق على الأرجنتيني مارادونا أيضاً.

وتزامل ناني ورونالدو في اليونايتد حتى عام 2009، ومغادرة رونالدو إنجلترا بعد مسيرة ناجحة إلى صفوف ريـال مدريد.

ويعد الإنجاز الأبرز في مسيرة رونالدو على مستوي مشاركته مع منتخب بلاده، التتويج بلقب الأمم الأوروبية "يورو 2016".

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