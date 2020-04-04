رئيس اتحاد اليد : لا نية لإلغاء الموسم الحالي وهناك أكثر من سيناريو لاستكماله

أكد هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد أن الاتحاد ليس لديه نية في إلغاء الموسم الجاري بعد توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا . وقال نصر خلال تواجده ضيفا مع الإعلامية نيرة الأحمر ببرنامج ملوك الصالات المذاع عبر قناة الزمالك ، انه من السابق لأوانه البت في هذا الأمر وهناك أكثر من سيناريو لدي لجان الاتحاد يتم مناقشتها بكل شفافية ليس من بينها إلغاء الموسم خصوصا دوري المحترفين وبطولة كأس مصر .

وكشف رئيس اتحاد اليد أنه من ضمن السيناريوهات المقترحة أن يستكمل الموسم في بداية الموسم الجديد خاصة مبارايات الصعود والهبوط ، ثم تمنح الفرق فترة للانتقالات والاستعدادات قبل انطلاق الموسم الجديد . ملوك الصالات المذاع عبر قناة الزمالك ، انه من السابق لأوانه البت في هذا الأمر وهناك أكثر من سيناريو لدي لجان الاتحاد يتم مناقشتها بكل شفافية ليس من بينها إلغاء الموسم خصوصا دوري المحترفين وبطولة كأس مصر .وكشف رئيس اتحاد اليد أنه من ضمن السيناريوهات المقترحة أن يستكمل الموسم في بداية الموسم الجديد خاصة مبارايات الصعود والهبوط ، ثم تمنح الفرق فترة للانتقالات والاستعدادات قبل انطلاق الموسم الجديد .

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