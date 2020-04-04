إيفرتون يستهدف لاعب وسط نابولي الصيف المقبل

يستهدف نادي إيفرتون الإنجليزي بقيادة مديره الفني كارلو أنشيلوتي، التعاقد مع آلان لاعب فريق نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوردت تقارير إيطالية اليوم السبت، رغبة أنشيلوتي في الحصول على خدمات اللاعب، في الوقت الذي أبدى فيه مسؤولو باريس سان جيرمان الفرنسي نيتهم في ضم اللاعب مجدداً.

ويقدم لاعب الوسط آلان صاحب الـ 29 عام، مستوى مميز مع فريقه الإيطالي وأداء بدني جيد.

يذكر أن اللاعب كان قريباً من الانتقال إلى باريس يناير الماضي، لكن الخلاف المادي حال دون الإتمام.

أنشيلوتي في الحصول على خدمات اللاعب، في الوقت الذي أبدى فيه مسؤولو باريس سان جيرمان الفرنسي نيتهم في ضم اللاعب مجدداً.ويقدم لاعب الوسط آلان صاحب الـ 29 عام، مستوى مميز مع فريقه الإيطالي وأداء بدني جيد.يذكر أن اللاعب كان قريباً من الانتقال إلى باريس يناير الماضي، لكن الخلاف المادي حال دون الإتمام.

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