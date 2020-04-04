قائد الرجاء المغربي: جيلنا الأفضل والريمونتادا الشهيرة ستخلد

أشاد محسن متولي قائد الرجاء المغربي، بلاعبي الفريق، مشيرًا إلى أنهم أفضل جيل داخل النادي.

وأضاف متولي في بث مباشر قام به لصفحة النادي المغربي قائلًا:" لقد لعبت مع أجيال مختلفة، أقوى جيل للرجاء الذي أحتل وصافة كأس العالم للأندية، حيث توج بايرن ميونخ بها،

وحققنا نتائج رائعة، وأرقام مدهشة".

وتابع قائد الرجاء:" الجيل الحالي لديه مقومات تميزه عن الجيل السابق، الحالي هو الأفضل، ترى مباراة الريمونتادا الشهيرة في أفضل ديربي لعبته في مسيرتي، بل أفضل ديربي في تاريخ الكرة

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المغربية، الذي كان أمام الوداد بكأس محمد السادس "البطولة العربية"، الذي أنتهى بنتيجة 4-4".

وواصل:" الجيل الحالي له مقومات رائعة، وفريدة ، بالإضافة إلى مدرب رائع، خلفه جمهوره العالمي الذي يسانده وفريد من نوعه، سنحصل على بطولات عديدة".

الجدير بالذكر أن الرجاء سيواجه الزمالك بدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في حين سيواجه الوداد المغربي، الأهلي.