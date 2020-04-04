أشاد محسن متولي قائد الرجاء المغربي، بلاعبي الفريق، مشيرًا إلى أنهم أفضل جيل داخل النادي.
وأضاف متولي في بث مباشر قام به لصفحة النادي المغربي قائلًا:" لقد لعبت مع أجيال مختلفة، أقوى جيل للرجاء الذي أحتل وصافة كأس العالم للأندية، حيث توج بايرن ميونخ بها،وحققنا نتائج رائعة، وأرقام مدهشة".
وتابع قائد الرجاء:" الجيل الحالي لديه مقومات تميزه عن الجيل السابق، الحالي هو الأفضل، ترى مباراة الريمونتادا الشهيرة في أفضل ديربي لعبته في مسيرتي، بل أفضل ديربي في تاريخ الكرة
وواصل:" الجيل الحالي له مقومات رائعة، وفريدة ، بالإضافة إلى مدرب رائع، خلفه جمهوره العالمي الذي يسانده وفريد من نوعه، سنحصل على بطولات عديدة".
الجدير بالذكر أن الرجاء سيواجه الزمالك بدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في حين سيواجه الوداد المغربي، الأهلي.
كانت هذه تفاصيل خبر قائد الرجاء المغربي: جيلنا الأفضل والريمونتادا الشهيرة ستخلد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.