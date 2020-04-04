إيفرتون وباريس سان جيرمان يتصرعان على نجم نابولي

حدد المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي المدير الفني لإيفرتون، آلان نجم فريق نابولي هدفًا للتعاقد معه بالانتقالات الصيفية المقبلة.

ويتنافس مع إيفرتون لضم آلان باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث يقترب النجم البرازيلي من

الرحيل عن صفوف نادي نابولي.

وأشارت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، أن آلان أصبح هدفًا لعديد من الأندية من أجل ضمه، وأن النادي الإيطالي حدد سعر

80 مليون يورو لمن يرغب بشراءه.

وأضافت الصحيفة، أن أنشيلوتي حريص على ضم آلان من أجل تعزيز خط وسط صفوف إيفرتون، وأكثر الأندية المهتمة بضمه، مع باريس سان جيرمان الذي يجهز عرض مقابل 60 مليون يورو لإقناع نادي بالاستغناء عنه للنادي الباريسي.