اتحادأمريكا للتنس يتجه لإيقاف ممارسة اللعبة حالياً

اقترح الاتحاد الأمريكي للتنس، إيقاف ممارسة اللعبة الفترة الحالية بشكل نهائي بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.

وأصدر اتحاد اللعبة بياناً أكد فيه توصية المستشاريين الصحيين في الاتحاد بتوقف ممارسة اللعبة على الفوزكون أن مسك الكرات وشبكة الملعب من المحتمل أن ينقل الفيروس ويزيد من تفاقم الأمر.

وتعاني الولايات المتحدة ونيويورك على وجه الخصوص من تفشي كورونا، بتسجيل أعداد هائلة من الإصابات والوفيات. فيه توصية المستشاريين الصحيين في الاتحاد بتوقف ممارسة اللعبة على الفوزكون أن مسك الكرات وشبكة الملعب من المحتمل أن ينقل الفيروس ويزيد من تفاقم الأمر.وتعاني الولايات المتحدة ونيويورك على وجه الخصوص من تفشي كورونا، بتسجيل أعداد هائلة من الإصابات والوفيات.

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