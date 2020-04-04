ليفربول يمنح موظفيه اجازة مدفوعة الأجر

أصدر نادي ليفربول الإنجليزي، بيانًا يؤكد فيه منح بعض من موظفيه غير اللاعبين، مع حصولهم على رواتبه كاملة، وسط تفشي فيروس كورونا في البلاد، مشيرًا إلى أن النادي سيبحث إمكانية تخفيض أجور اللاعبين، والإداريين الكبار.

وأضاف النادي الإنجليزي في بيانه عبر موقع الرسمي على الإنترنت:" منح ليفربول بعض من موظفيه الذين تأثروا من توقف

الدوري الإنجليزي اجازة، مؤكدين أن هؤلاء سيحصلون على رواتبهم كاملة، بنسة 100%، لضمان ألا يتأثروا من الناحية المادية، مضيفًا، "نرحب أيضا بالتزام الرابطة بإنهاء الموسم الحالي 2019/2020 فقط عندما يكون ذلك آمنا".

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وأضاف بيان ليفربول: "على مستوى النادي، تم اتخاذ العديد من التدابير الأخرى

لحماية مستحقات موظفينا على المدى القصير والطويل، بعد اجتماع بين أعضاء الإدارة الذين قرروا إعطاء الموظفين رواتبهم كاملة بنسبة 100% على الرغم من تعليق المباريات".

وأشار النادي في بيانه أنه سيناقش مسألة تخفيض أجور اللاعبين، حيث يوجد التزام جماعي في المستويات العليا بالنادي لضمان احتفاظ الموظفين بأماكنهم، موضحًا أن تلك النقاشات معقدة، ومازالت جارية".

الجدير بالذكر، أن رابطة الدوري الممتاز، أمس الجمعة، أنها تتناقش مع اللاعبين، حول تخفيض أجورهم، بنسبة 30%.