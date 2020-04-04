على ذمة “إلموندو” راكيتيتش من برشلونة إلى ميلان ، هذا ما يبدو أنه سيحدث في صيف 2020، بعدما اختار النجم الكرواني كلمة “النهاية” لمسيرته مع البلاوجرانا.

وسيحاول ميلان مرة أخرى التعاقد مع إيفان راكيتيتش من برشلونة، حسب مصادر صحيفة موندو ديبورتيفو، لكن راتبه البالغ 8 ملايين يورو سنويًا يمثل مشكلة كبيرة في الوقت الحالي، حيث لن يكون الفريق اللومباردي قادرًا على تحمل تكلفته، في ظل الميزانية المحدودة وقوانين اللعب المادي النظيف، الذي فرض الكثير من القيود على الأندية الأوروبية في الفترة الأخيرة.

وفقًا للصحيفة الإسبانية، التي عنونت -راكيتيتش من برشلونة إلى ميلان- فإن الروسونيري جاهز لمحاولة ثالثة لإقناع راكيتيتش بسان سيرو، وسيستغل رغبة برشلونة في البيع بعائد مادي، قبل دخوله الفترة الحرة من عقده في شهر يناير القادم، حيث لم يُعرض عليه عقد جديد، في ظل سقوطه من حسابات المدرب “كيكي سيتين”.

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ويُنظر إلى وصيف كأس العالم 2018 على أنه شخصية قيادية، ونجم في خط الوسط سيقدم المساعدة لشبان الروسونيري، وسيضع بصمته كقائد لمنظومة المدرب “ستيفانو بيولي” خلال الموسم أو الموسمين القادمين.

ومن المقرر أن ينتهي عقد الكرواتي الدولي البالغ من العمر 32 عامًا مع برشلونة في يونيو 2021، وتبقى الأندية أمام راكيتيتش محدودة، نظرًا لعدم رغبته في تقليص راتبه البالغ 8 ملايين يورو في الموسم الواحد، وسنرى حقيقة تطبيق عنوان “راكيتيتش من برشلونة” خلال الأيام القادمة.

يذكر أن خسارة برشلونة لمبلغ 100 مليون يورو، جراء تفشي فيروس “كورونا” وتعليق المباراة، سوف يدفع إدارة البلاوجرانا للتفريط في عدد من نجوم الفريق الأول، على رأسهم ثنائي وسط الميدان “إيفان راكيتيتش” و”أرتورو فيدال”.