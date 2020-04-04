برشلونة لديه اتفاق مُسبق مع نيمار يقتل حظوظ ريال مدريد

أثار “نيمار جونيور” القلق في برشلونة في الميركاتو الصيفي الماضي، حيث كان قريب من مغادرة “باريس سان جيرمان” نحو الغريم “ريال مدريد“.

وأشارت تقارير صحفية، ان ريال مدريد كان قريب للغاية من حسم صفقة “نيمار” بعد اجتماع “فلورنتينو بيريز” مع الوكيلين “فاجنر ريبيرو وبيني زاهافي” من أجل التواصل مع القطري “ناصر الخليفي” رئيس فريق باريس سان جيرمان، في الصيف الماضي.

ولكن من حسن حظ “برشلونة“، رفض ناصر الخليفي رحيل اللاعب، قائلاً :”ريال مدريد ليس بحاجة للتواصل معنا من أجل نيمار أو في أي لاعب آخر، لأنهم يعرفون جيدًا أن نيمار ليس للبيع واللاعب لن يغادر باريس هذا الصيف”.

برشلونة لديه اتفاق مُسبق مع نيمار

وفقًا لتقرير نشر في صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن برشلونة اجتمع بالفعل مع ممثلي نيمار في الصيف الماضي، واتفقوا على أنهم سيوقعون معه في الميركاتو الصيفي 2020، اذا فشلت صفقة انتقاله إلى “الكامب نو” حينها وهو ما حدث بالفعل.

وكان برشلونة قد حاول التعاقد مع “نيمار” خلال الصيف الماضي بجانب ريال مدريد، لكن المفاوضات فشلت مع باريس سان جيرمان، لأن إدارة البارسا كانت تريد التعاقد مع اللاعب في صفقة تبادلية، في المقابل طالب نادي العاصمة الفرنسية دفع 300 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيله.

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وشددت إدارة الفريق الكتالوني على نيمار في اجتماع خاص جمع الطرفين في إحدى فنادق مدينة برشلونة، بعدم التوقيع لريال مدريد، من أجل حاجة الفريق إلى خدماته خاصة بعد اعتزال “ليونيل ميسي“.

وألمح “جوسيب ماريا بارتوميو”، رئيس برشلونة، في أكثر من مناسبة سابقة ان هدف الفريق في الفترة القادمة هو إعادة النجم البرازيلي إلى البلوجرانا من جديد.

ومن المتوقع ان إدارة الفريق الكتالوني ستوفي بوعودها لنيمار هذا الصيف، بعد ان تغير موقف إدارة الفريق الفرنسي، وأبدو موافقتهم على تقليل السعر إلى 150 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة، أن “نيمار” عانى كثيرًا في فرنسا، وأصيب بحالة من اليأس بعد خروج الفريق من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد “مانشستر يونايتد” الموسم الماضي، وقرر بشكل نهائي مغادرة الفريق الباريسي.