أليجري وإيكاردي يقودان الثورة السعودية لنيوكاسل، كان هذا عنوان الصحف في إيطاليا اليوم، بعدما باتت أخبار شراء السعودية للفريق الإنجليزي حقيقة خلال الأيام الأخيرة.

يمكن أن يضمن نيوكاسل وصول اثنين من أصحاب الوزن الثقيل في أوروبا، إذا أكمل محمد بن سلمان استحواذه على ملكية النادي قبل بداية موسم الدوري الإنجليزي الجديد.

ومن المنتظر أن يواجه الماجبايس تحديًا غير مرجح للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، إذا حصلوا على صفقتين صيفيتين بحجم مدرب يوفنتوس وميلان الأسبق “ماسيمليانو أليجري” ومهاجم باريس سان جيرمان “ماورو إيكاردي”.

وتشير التقارير الواردة من إيطاليا، وعلى الرغم من أن نيوكاسل يتواجد في المركز الثالث عشر على طاولة البريميرليج، وبفارق ثماني نقاط عن منطقة الهبوط بعد 29 مباراة، فقد يتم استبدال مدرب سندرلاند وهال سيتي السابق “ستيف بروس” بأحد أنجح المديرين في القارة العجوز وهو أليجري.

وعرض مالك الفريق الشمالي “مايك أشلي” حاليًا أسهمه للبيع بقيمة 340 مليون جنيه استرليني، وسط اهتمام صندوق الاستثمار السعودي بشراء كامل النسبة، والاستحواذ على فريق الدوري الإنجليزي.

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وفقًا لموقع “آرينا نابولي” فإن الصحفي فابيو سانتيني واثق من أن صفقة البيع على وشك الاكتمال، حيث كتب ”محمد بن سلمان على وشك شراء نيوكاسل، الأمير السعودي يفكر في ضربة مزدوجة”.

أليجري وإيكاردي يقودان الثورة السعودية

وبات من المرجح خروج الأرجنتيني إيكاردي هذا الصيف من فريق الإنتر، وفي ظل الأموال التي يمكن أن يقدمها بن سلمان إلى إدارة الأفاعي، فمن المرتقب أن يكون الماجبايس هو الأقرب للحصول على عقد زوج “واندا نارا”.

وأعلنت الأخيرة بشكل صريح أن موكلها وزوجها سوف يفكر في صيف 2020 في مستقبله، وسيناقش العروض التي ستصله، ليختار الأفضل بينهم، ولم تحدد معاير معينة للاختيار.

وعلى الجانب الآخر، يبقى أليجري حاليًا بلا فريق منذ رحيله عن البيانكونيري في الصيف، حيث صرح في أكثر من مرة أنه ينتظر الفرصة المناسبة والمشروع الطموح من أجل العودة مرة أخرى للتدريب.