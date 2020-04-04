يلعب النجم الشاب الأردني “موسي سليمان التعمري” (مواليد 10 يونيو 1997)، في مركز الجناح مع نادي أبويل نيقوسيا القبرصي منذ عام 2018، قادماً من نادي الجزيرة الأردني، وفى هذا الموضوع نستعرض معكم فيديو جميع أهداف موسي التعمري مع نادي أبويل القبرصي.

وسرعان ما خطف التعمري قلوب جماهير النادي القبرصي، وبات يلقب بـ “ميسي الأردن”، وذلك لما يتمتع به من مهارات فردية رائعة وقدرة كبيرة على المراوغة والجري بالكرة بسرعة كبيرة.

ويتوسم جمهور الكرة الأردنية في أن يحذو موسى التعمري حذو أسطورة مصر “محمد صلاح” ويلعب لأحد كبار أوروبا خلال السنوات القادمة.

وصلت عدد مشاركات التعمري مع فريق أبويل فى مختلف المسابقات الى 45 مباراة، سجل خلالها 12 هدفاً، وصنع 10 آخرين، أي أنه ساهم بتسجيل 22 هدفاً، واختير عام 2018 كأفضل لاعب في الدوري القبرصي.

ويمتلك التعمري هدفين في تصفيات دوري أبطال أوروبا موسم 2019-20، ولديه رصيد دولي هائل، إذ خاض أول مباراة مع منتخب الأردن بعمر الـ 17 بمجموع مباريات 32.

Advertisements

فيديو جميع أهداف موسي التعمري مع نادي أبويل القبرصي 1

فيديو جميع أهداف موسي التعمري مع نادي أبويل القبرصي 2