بات كريستيانو رونالدو على وشك أن يكون أول لاعب يربح مليار دولار من كرة القدم، بعدما واصل تربجه بالملايين لموسمه الثامن عشرة مع كرة القدم.

ولا يزال نجم يوفنتوس في طريقه ليصبح ثالث رياضي نشط يكسب 1 مليار دولار هذا الموسم، على الرغم من موافقته على تخفيض راتبه بسبب أزمة فيروس كورونا.

ولكن بفضل صفقات الانتقالات الباهظة، لا يزال من المتوقع أن ينضم رونالدو إلى تايجر وودز وفلويد مايويذر جونيور في اختراق الرقم المميز في 2019-20.

النجم البرتغالي ليس فقط واحدًا من أعلى النجوم الرياضيين دخلاً في العالم بناءً على أجره، ويمكن القول أنه الشخص الأكثر تسويقًا في جميع الرياضات، وبات على وشك أن يكون أول لاعب يربح مليار دولار من لعبة كرة القدم.

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ويعتبر الدون أكثر شخص في كوكب الأرض متابعة عبر موقع “انستغرام” حيث يتخطى عشاقه 200 مليون شخص على مستوى العالم.

وبلغت مكاسب وأرباح رونالدو 88 مليون جنيه إسترليني في 2019 بفضل أجره وصفقات رعايته في يوفنتوس، بما في ذلك صفقته الضخمة مع نايكي والعلامة التجارية الخاصة به للملابس الداخلية CR7.

هذا الرقم هو الثاني خلف العدو القديم فقط ليونيل ميسي (103 مليون جنيه استرليني) في العالم كله، ولكن تاريخ رونالدو يتخطى ميسي، حيث من المنتظر أن تصل مكاسب البرتغالي من كرة القدم هذا العام مليار دولار.

يذكر أن الدون حقق كافة الألقاب الممكنة في كرة القدم باستثناء كأس العالم، ويعتبر أكثر اللاعبين الحائزين على بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد خمسة ألقاب، بجانب كونه اللاعب الوحيد الذي ظفر بالثلاث دوريات الكبرى “الإنجليزي – الإسباني – الإيطالي”