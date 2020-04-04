انت الان تتابع مشوار غوتسه في دورتموند يقترب من نهايته دون أن يحسم مستقبله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

من المتوقع أن يرحل ماريو غوتسه عن فريق بوروسيا دورتموند هذا الصيف، لكن لم يظهر حتى الآن سباق بين الأندية على ضمه

ينتهي عقد النجم ماريو غوتسه مع بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم هذا الصيف، ومن المتوقع أن يرحل عن الفريق، لكن لم يظهر حتى الآن سباق بين الأندية على ضمه رغم حقيقة أنه يمكن التعاقد معه في صفقة انتقال حر. فما الأسباب؟

يحظى النجم ماريو غوتسه، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل، بشعبية كبيرة، وهو ما قد يتضح من خلال عدد متابعي حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" الذي يتفوق بفارق كبير على عدد متابعي حساب بوروسيا دورتموند، لكن يبدو أن أيامه بالفريق باتت معدودة.

ونادرا ما شارك ماريو غوتسه مع الفريق منذ تولي لوسيان فافر منصب المدير الفني للفريق، كما أنه لم يرق لمستو موهبته مجدداً منذ أن سجل هدف الفوز لألمانيا في نهائي كأس العالم 2014 أمام الأرجنتين. وباتت مسألة تحديد الوجهة المقبلة لغوتسه (27 عاما) أكثر صعوبة في ظل الأزمة الحالية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

طلبات غوتسه المالية حجر عثرة في طريق مستقبله

وقال لوثار ماتيوس قائد المنتخب الألماني السابق والناقد الحالي، عبر شبكة "سكاي" التليفزيونية "لا أتوقع أن تكون أندية قمة بانتظار ماريو غوتسه. وأرى أن عليه أن يكون أكثر تواضعا واعتدالاً، بشأن النادي الذي سينضم إليه والراتب الذي سيتقاضاه."

كذلك أبدى ميشائيل رومينيغه، شقيق كارل- هاينز رومينيغه رئيس نادي بايرن ميونخ، والذي سبق له اللعب لبايرن ودورتموند، رأياً مشابهاً عبر مقاله لبوابة "سبورت بازر" الالكترونية. وقال رومينيغه إن مستقبل غوتسه قد يكون مع "أحد أندية الصف الثاني، مثل إيفرتون أو ويستهام أو أندية المراكز المتوسطة في إيطاليا. وفي البوندسليغا (الدوري الألماني) قد يناسب بوروسيا مونشنغلادباخ أو ليفركوزن."

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وينتهي عقد غوتسه في الصيف ولم تنجح محادثات دامت لأشهر حول تجديد العقد، حيث تردد أن غوتسه ليس مستعدا لتخفيض كبير في راتبه. وقد تشكل طلباته المالية الكبيرة عائقاً في طريق انضمامه إلى فريق آخر، رغم أنه سيكون له الحق للانتقال في صفقة حرة. ونفى سيمون رولفز مدير الكرة بنادي باير ليفركوزن ما تردد حول رغبة النادي في ضم غوتسه، قائلا :"ماريو غوتسه لاعب جيد. لكنه ليس خياراً مطروحاً لدينا." وقال مايكل بريتز مدير الكرة بنادي هيرتا برلين إن يورغن كلينسمان كان قد بحث إمكانية التعاقد مع غوتسه في كانون ثاني/ يناير الماضي، لكن الأمر لم يتحقق.

صفحات غوتسه على مواقع التواصل الاجتماعي استعراضية؟

وفي معرض تدارس انتقال غوتسه إلى نادٍ آخر، يرى لوثار ماتيوس أن الانتقال لفريق آخر قد يساعد غوتسه على تحقيق انطلاقة جديدة في مسيرته الاحترافية، وأضاف ماتيوس "أتمنى له العودة. ولكن من أجل ذلك، سيكون بحاجة إلى ثقة النادي وثقة المدرب والثقة بنفسه. وإذا نجح في ذلك، سيتقدم من جديد."

وقال ميشائيل رومينيغه إن "ماريو يجب أن يدرك أنه هو من يستطيع إنقاذ مسيرته وكتابة نهاية جيدة لها." وأضاف أنه من أجل تحقيق ذلك، يجب على غوتسه التركيز على الأساسيات ونسيان "كل هذا الهراء بمواقع التواصل الاجتماعي".

ويحظى حساب غوتسه بموقع تويتر على 3ر4 مليون متابع كما يحظى حسابه بتطبيق مشاركة الصور على الإنترنت "إنستغرام" على 4ر8 مليون متابع. وقال رومينيغه "عندما أراه على إنستغرام، أتحير بين ما إذا كان لا يزال لاعب كرة قدم أم أنه من مواهب العروض."