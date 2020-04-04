الامارات | بالفيديو.. كريستيانو رونالدو يحلق شعره

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. كريستيانو رونالدو يحلق شعره والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف فريق يوفنتوس الإيطالي فيديو له وهو في منزله ويقوم بحلاقه شعره عن طريق زوجته جورجينا رودريغز في فيديو قام بنشره على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب اللاعب في عبارة واحدة تعليقاً على الموقف “خليك في البيت - خليك على الموضة”.
ويذكر أن النجم البرتغالي قد اتخذ من جزيرة في البرتغال منفى خاص له وعائلته من فيروس كورونا ويظهر بإستمرار لتحذير محبيه وتشجيعهم على البقاء في المنزل خوفاً من تفشي فيروس كورونا الذي ضرب أوروبا بأكثر من 500 ألف إصابة.
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