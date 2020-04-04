رونالدو يستعين بـ«جورجينا» لحلاقة شعره في منزله بسبب العزل (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اضطر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، للاستعانة بصديقته جورجينا رودريجيز لحلاقة شعره في منزله بسبب العزل المفروض في مدينة ماديرا البرتغالية بسبب انتشار فيروس كورونا. وظهر «رونالدو»، الذي يشتهر بقصات شعره المختلفة، وهو يجلس بينما تحلق له شعره صديقته، فيما أبدى إعجابه بما تفعله.

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