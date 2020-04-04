شكرا لقرائتكم فايلر يطلب مشاهدة مباريات حسين الشحات مع المقاصة.. اعرف السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر مشاهدة بعض المباريات لفريق مصر المقاصة في فترة تواجد حسين الشحات ضمن صفوفه، قبل أن ينتقل بعدها للعين الإماراتي ومنه للأهلي في الموسم الماضي.

ويأتي طلب فايلر للوقوف على مستوى حسين الشحات في مركز الظهير الأيمن والذي كان يشارك فيه خلال معظم فترة لعبه للفريق الفيومين وذلك قبل تجربته فيه بعد استئناف النشاط الرياضي، وذلك لتعويض رحيل أحمد فتحي عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

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ويرحل أحمد فتحي عن الأهلي نهاية الموسم الجاري بعد انتهاء مدة عقده، وعدم توصله لاتفاق مع لجنة التخطيط بالنادي بشأن تجديد عقده ليصبح المدافع الدولي قاب قوسين أو أدني من الانتقال لصفوف نادي بيراميدز الراغب بقوة في الحصول على خدماته، وعرضت لجنة التخطيط بالأهلى على أحمد فتحى التجديد مقابل وصل لـ11 مليون جنيه فى الموسم الواحد على أن يكون تجديده لمدة موسمين، وهو ما رفضه اللاعب وفضل الرحيل لنادى بيراميدز الذى اتفق مع اللاعب على 15 مليون جنيه فى الموسم لمدة 3 سنوات.

ويعد رجب بكار على رأس المرشحين للانتقال للأهلى فى الصيف لتدعيم الجبهة اليمنى ويأتى من بعده كريم العراقى مدافع نادى المصرى حيث يفضل الاهلى حتى الآن أن يكون تدعيم الجبهة اليمنى بلاعب مصرى وليس لاعب اجنبي، كما تضم قائمة المرشحين للانتقال لصفو الأهلى بالموسم الجديد لتعويض رحيل أحمد فتحى باهر المحمدى لاعب الإسماعيلي.