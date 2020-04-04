شكرا لقرائتكم مدرب حراس المصري ينصح أحمد الشناوي بترك بيراميدز والانتقال للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه حسن نصر حسن نصر مدرب حراس مرمى فريق المصرى البورسعيدى السابق والملقب بمكتشف أحمد الشناوى، نصيحته لحارس مرمى بيراميدز بعد الأنباء القوية التى وردت عن رحيل اللاعب عن فريقه بنهاية الموسم الجارى.

وقال حسن نصر خلال تصريحاته لـ"الخليج 365": "منذ أن اكتشفت أحمد الشناوى وأنا على علم بإنه يمتلك امكانيات تؤهله ليصبح أفضل حراس مصر، وكنت أتمنى أن يستمر فى الزمالك وعدم الرحيل والانتقال لبيراميدز ونصحته بذلك فى بداية الأمر لكن لا أعلم المستجدات التى حدثت وجعلته يرحل عن القلعة البيضاء".

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أضاف مدرب الحراس، أنه ينصح الشناوى ببذل قصارى جهده فى الوقت الحالى من أجل الأنضمام لصفوف الأهلي خاصة بعد رحيل شريف إكرامى وأقترابه بشدة من الانضمام لبيراميدز، لافتًا إلى إنه فى حالة عدم الانضمام لصفوف المارد الأحمر فعليه أن يستمر فى بيراميدز ويدخل فى منافسة قوية مع إكرامى أو البحث عن عرض خارجى.

تابع: "الشناوى مازال أمامه 10 سنوات من العطاء يستطيع خلالهم أن يعوض الأعوام السابقة التى ضاعت ولم يحقق بها أهدافه"، وعن شريف إكرامى أكد حسن نصر أن الحارس خارج الصورة تمامًا فى الوقت الحالى بسبب ابتعاده عن المشاركة فى المواسم السابقة لكنه يستطيع أن يستعيد مستواه سريعًا ويعود للمنافسة بقوة.

وعن ترتيب حراس المرمى فى مصر، قال حسن نصر: "من وجهة نظرى أن محمد الشناوى حارس الأهلي رقم 1 فى مصر حاليًا ويأتى من بعده محمد أبو جبل حارس الزمالك، ثم محمود جاد حارس إنبى".