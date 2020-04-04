شكرا لقرائتكم شاهد.. اتحاد الكرة يشجع المواطنين على الحجر المنزلى بتدريبات جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصلت الإدارة الفنية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمود سعد، تضامنها مع مبادرة "خليك فى البيت"، ونشرت الإدارة الفنية فيديو جديد للحث المواطنين على البقاء فى البيوت للحد من انتشار فيروس كورونا، كما نصحت المواطنين بممارسة ببعض التمرينات المنزلية أثناء الحجر المنزلى.

وأعلنت الادارة الفنية باتحاد الكرة، برئاسة الدكتور محمود سعد، تخصيص كورسات لايف للمدربين والاداريين ومخططى الأحمال وأخصائيي الإصابات، خاصة فى ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة حاليا للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وأحال اتحاد الكرة ملف اختيار الكرة الموحدة التى ستُلعب بها مباريات الدورى بداية من الدور الثانى إلى محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة، بحيث يختار الكرة التى تتناسب مع مواصفات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وكان اتحاد الكرة تلقى عروضا من 5 شركات لتصميم شكل الكرة الموحدة ويفاضل مسئوليه بينها لاختيار العرض الأنسب حيث يرغب اتحاد الكرة فى تزويد كل ناد بالدورى الممتاز بـ50 كرة موحدة مع إمكانية دعم أندية القسم الثانى أيضا.. ومن المقرر أن يعلن اتحاد الكرة عن مزايدة علنية خلال أيام لإختيار العرض الأنسب من بين الشركات المتنافسة.

من ناحية أخرى، تمسك أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، بوجود بند الـ8 سنوات في لائحة النظام الاساسي الجديدة علي ان يتم تطبيقه علي الجميع سواء في منصب الرئيس أو الاعضاء ، وكذلك بأثر رجعي بما يعني تطبيقه علي اعضاء المجلس السابق الذين تواجدوا لدورتين متتاليتين.