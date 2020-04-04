شكرا لقرائتكم الأهلي يقرر تعديل برنامج التدريب المنزلي للاعبين خلال توقف الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عدل الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر برنامج تدريب لاعبي الفريق المنزلي، من خلال إضافة بعض التدريبات البدنية التي من شأنها الحفاظ على معدل اللياقة البدنية ومنع حدوث أي زيادة في أوزان اللاعبين.

وأرسل الجهاز الفني للأهلي برنامج التدريبات الجديد للاعبين عبر واتس أب، ويحاول الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر خلق حالة من الابتكار في تدريبات لاعبي الفريق المنزلية لتجنب حالة الملل التي قد تحدث بسبب إيقاف التدريبات الجماعية بسبب تداعيات فيروس كورنا في العالم.

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فايلر طالب لاعبي الفريق بعمل تحدي فيما بينهم يقوم على خوض كل لاعب لتدريب معين ويقوم بارساله للاعب الذي يليه على مستوى أرقام الفريق مما يعني أن يقوم اللاعب رقم 1 بخوض مران معين ثم يرسله للاعب رقم 2 واللاعب رقم 2 يرسله للاعب رقم 3 وهكذا بحيث يكون الأمر بمثابة التحدي التدريبي بين اللاعبين.

وعلى صعيد أخر أكد رينيه فايلر انه في حالة تجديد تعاقده مع الأهلي في الموسم المقبل، فانه لن يغير أي فرد من الجهاز المعاون لأنه يرتاح في العمل معهم ، موضحا أن علاقته جيدة للغاية بجهازه المعاون وبينهم تنسيق وانسجام تام.

ويضم الجهاز المعاون لفايلر كلا من توماس بينجيللى مدرب أحمال، ميشيل ياناكون مدرب حراس مرمى، بالإضافة إلى ديفيد سيزا مدربا عاما وسامي قمصان مدرب مساعد، وأضاف فايلر انه يري ان الأهلي لا يحتاج لصفقات كثيرة في الموسم المقبل لتدعيم الفريق، حيث انه راضي عن مستوي معظم اللاعبين ويري انهم قادرون علي تنفيذ أفكاره داخل الملعب.