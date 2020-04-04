شكرا لقرائتكم نائبة رئيس وست هام تهاجم رابطة اللاعبين المحترفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - هاجمت كارين بريدي، نائبة رئيس نادي وست هام الإنجليزي، رابطة اللاعبين المحترفين بعد حثهم اللاعبين رفض تخفيض أجورهم على الرغم من توقف المنافسات بسبب فيروس كورونا.

وكانت بريدي أصرت سابقا أنه على الأندية خفض أجور نجومها للحد من تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية، في ظل توقف المباريات المحلية في جميع البطولات.

وفي مقابلة مع "الصن" الإنجليزية، كشفت بريدي: في عدم وجود تاريخ محدد لعودة البطولات، فإن العواقب الاقتصادية ستكون وخيمة، علما أن أغلب عائدات النقل التلفزيوني تذهب لتسديد رواتب اللاعبين.

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وأضافت بريدي "من غير المعقول أن رابطة اللاعبين المحترفين لا تعلم هذا، فهم يظنون بأن أي خفض في الأجور يذهب إلى حسابات الملاك، أمر لا يصدق".

واختتمت نائبة الرئيس: تعتقد الرابطة أن مهامها تنتهي عند اللاعبين ولكن هذا غير صحيح، فهم يجب أن يكونوا متفاعلين في هيكلة كرة القدم أيضا. لا أحد يود أن يخوض نقاشات خصم الرواتب لأنه موقف لا يتمنى أحد أن يكون فيه".

واشتهرت بريدي في وقت سابق من شهر مارس الماضي عندما اقترحت إلغاء الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي دون احتساب النتائج، والذي لاقى ردود فعل متباينة في إنجلترا.