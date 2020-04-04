شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال : أحمد فتحى لم يجدد للأهلى بسبب المشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رضا عبد العال لاعب الأهلي والزمالك الأسبق أن أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق الأحمر لم يرفض تجديد عقده مع القلعة الحمراء بسبب الأموال.

أوضح رضا عبد العال في تصريحات إذاعية قائلا "البعض يردد بأن فتحي ترك الأهلي لتأمين مستقبله، وهذا خطأ، فتحي كان يريد أن يضمن المشاركة بشكل أساسي مع الأهلي وأعتقد مع تقدم عمره لن يستطع ذلك، وعليه فإنه رفض تجديد عقده و بيراميدز هو أنسب فريق لأحمد فتحي خلال الفترة المقبلة، سواء على المستوى المادي أو على مستوى المشاركة في المباريات و على جماهير الأهلي أن تحترم تاريخ أحمد فتحي ومجهوداته مع الفريق خلال الفترة الماضية".

أشعل رحيل أحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى عن ناديه بنهاية الموسم الجارى الصراع بين الأهلى والزمالك مجددا من أجل تدعيم الجبهة اليمنى فى الانتقالات الصيفية المقبلة نظرا لحاجة الفريقين لتدعيم هذا المركز.

الأهلى كان يضم بين صفوفه احمد فتحى ومحمد هانى، إلا أنه بعد رحيل فتحى أصبح المكان شاغرا ولا يوجد به سوى محمد هانى، لذا طلب فايلر المدير الفنى للأهلى من مجلس الإدارة ضرورة التعاقد مع ظهير أيمن آخر يمتلك الخبرات لمعاونة محمد هانى خلال لقاءات الموسم المقبلة سواء المحلية أو القارية.

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