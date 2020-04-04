شكرا لقرائتكم خبر عن تحدي جديد بين لاعبي الأهلي أثناء فترة توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر خلق حالة من الابتكار في تدريبات لاعبي الفريق المنزلية، لتجنب حالة الملل التي قد تحدث بسبب إيقاف التدريبات الجماعية بسبب تداعيات فيروس كورنا في العالم.

وعلم "سوبر كورة" أن فايلر طلب من لاعبي الفريق بعمل تحدي فيما بينهم، يقوم على خوض كل لاعب لتدريب معين ويقوم بارساله للاعب الذي يليه على مستوى أرقام الفريق.

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وعلى صعيد أخر أكد رينيه فايلر انه في حالة تجديد تعاقده مع الأهلي في الموسم المقبل، فانه لن يغير أي فرد من الجهاز المعاون لأنه يرتاح في العمل معهم ، موضحا أن علاقته جيدة للغاية بجهازه المعاون وبينهم تنسيق وانسجام تام.

ويضم الجهاز المعاون لفايلر كلا من توماس بينجيللى مدرب أحمال، ميشيل ياناكون مدرب حراس مرمى، بالإضافة إلى ديفيد سيزا مدربا عاما وسامي قمصان مدرب مساعد، وأضاف فايلر انه يري ان الأهلي لا يحتاج لصفقات كثيرة في الموسم المقبل لتدعيم الفريق، حيث انه راضي عن مستوي معظم اللاعبين ويري انهم قادرون علي تنفيذ أفكاره داخل الملعب.