شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة عرابي عن رحيل نجوم الأهلي: "الأندية هتشحت عشان تحافظ على اللاعيبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى أسامة عرابي نجم النادي الأهلي السابق، أن إدارة القلعة الحمراء ليس بيدها أكثر من مما قدمته في مجال التعاقد مع نجوم الفريق، مشيراً إلى أن الأمر كله يرجع إلى قانون العرض والطلب.

أضاف عرابي في تصريحات خاصة: الأهلي لديه سقف لا يمكن أن يتخطاه في مجال التعاقد مع اللاعبين، ولا يمكن رفع قيمة العقود أكثر منه، ولا يمكن ارجاع السبب إلى تأخر المفاوضات.

أضاف عرابي: الأمر كله يرجع إلى قانون العرض والطلب، والنادي لا يمكنه التجديد للاعب إلا عندما يرى أنه بحاجة إلى استمراره على مدار الموسم، وارتفاع سوق اللاعبين خلال الفترة الحالية بات أمراً مزعجاً.

استطرد نجم الأهلي السابق: الأندية مستقبلاً لن تجد وسيلة لإرضاء نجومها في ظل هذه الأسعار، " وهتشحت عشان تجدد للاعبيها".

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كان أحمد فتحي قد رفض تجديد تعاقده مع النادي الأهلي ليرحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري، بعدما وقع الجوكر لنادي بيراميدز الذي قدم عرضاً مادياً أفضل.

كما أعلن الأهلي استغناءه عن ثنائي الفريق شريف إكرامي وحسام عاشور بناءً على توصية رينية فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء، الذي رأى أن ثنائي كباتن الفريق لن يكون له دور في خطته الفنية خلال الفترة المقبلة مع الأهلي.

ويحتل النادي الأهلي صدارة الدوري العام حتى الآن برصيد 49 نقطة بعد 16 فوز متتالي حصدها المارد الأحمر، قبل أن يسقط في فخ التعادل السلبي أمام سموحة في انطلاقة الدور الثاني بنتيجة 1/1، ويتبقى للفريق الأحمر مباراة مؤحلة أمام إنبي من الدور الأول.

وتوقفت مسابقة الدوري والعام والنشاط الرياضي بشكل عام في مصر والعديد من دول العالم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، للحفاظ على سلامة اللاعبين، وذلك حتى منتصف إبريل الجاري كإجراء احترازي بقرار من رئاسة الوزراء.