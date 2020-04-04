شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة من 20 سنة.. أحمد الكاس يحرز هدف فوز مصر على تشيكوسلوفاكيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 20 عامًا استرجعت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة المصرى، ذكريات هدف أحمد الكاس نجم المنتخب الوطنى السابق والمدير الفنى لفريق أبو قير للأسمدة الحالى، فى شباك منتخب تشيكوسلوفاكيا بأحد المباريات الدولية.

ونشرت صفحة اتحاد الكرة فيديو لهدف الكاس فى شباك تشيكوسلوفاكيا، وهو هدف فوز الفراعنة فى المباراة التى أقيمت ببراغ يوم 4 أبريل عام 1990، ليمر على ذكرى الهدف 20 عامًا.

وفى تصريحات سابقة للنجم الذهبى أعرب الكاس عن حزنه الشديد للازمة الصعبة التى تمر بها البلاد مؤكدا انه يتمنى أن تمر الازمة على خير وتعود الحياة الطبيعية.

وحول عودة واستئنانف النشاط، أشار النجم الذهبى للنادى الاوليمبى اتوقع صعوبة عوده النشاط واستئنانف الدورى بجميع المراحل نظرا للازمة والخوف من انتشار الامراض واعرف جيدا انه لابد من اقامه فتره اعداد من جديد فى حال عوده النشاط واتوقع صعوبه ذلك خاصه فى مراحل الدورى للدرجات المختلفة .

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وأضاف :" أعلم جيدا ان هناك ازمة ستواجه مجالس الادارات من حيث الوفاء بالالتزمات والعقود للاعبين والاجهزة الفنية لان الأضرار ألمت بالجميع الانديه واللاعبين والرعاة وكل أطراف المنظمومة ، ولكنى على ثقة كاملة من التزام الادارات بسداد مستحقات اللاعبين مع الحسبان فى خصم نسبه مشاركه اللاعبين".

وناشد أحمد الكاس الجميع بالالتزام بتعليمات الامن وتنفيذ الحذر والاكتفاء بمتابعه الاحداث من داخل المنزل وعدم النزول الا للضرورى القصوى.

وأبدى أحمد الكاس عن رضاه من قيام الدوله بعمل جميع الاجراءات التى تحافظ على حياه الانسان وتمنى ان يساعد الناس على تنفيذ ذلك بالالتزم داخل المنازل وتمنى انتهاء تلك الازمه قبل شهر رمضان المبارك ، وقال جميع اللاعبين الكبار عليهم دور فى تلك الازمه لابد من القيام به.